В Совфеде предложили вернуть в школы уроки вождения

В старших классах следует преподавать уроки вождения, чтобы школьники смогли впоследствии получить права. Об этом заявил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, пишет РИА «Новости».

«У нас, когда я учился в школе, были курсы вождения. Сейчас для старшеклассников также нужно ввести такие курсы, с теоретической и практической частью, чтобы потом, по достижению совершеннолетия ребята могли получить права», — сказал он.

По мнению Абрамова, такие участие в таких курсах должно быть добровольным, а финансироваться они должны, в том числе, из федерального бюджета. «Мы даем ребятам профессиональные навыки, это будет отдача в экономику», — пояснил он.

Политик также поддержал идею расширить практическую часть курсов по вождению, отметив, что «права действуют не только в светлое время, но и в темное». «Должна быть более качественная подготовка будущих водителей, и эти навыки они должны приобретать под присмотром профессионалов», — добавил он.

Ранее АНО «Институт исследования проблем современной политики» предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову включить в программу курсов автовождения отработку навыков скоростного управления автомобилем на магистралях, в темное время суток на неосвещенных дорогах и в неблагоприятных погодных условиях.