Дрейк становится врачом и курит кальян в больнице в новом клипе «Staying Alive»

Американский хип-хоп-исполнитель DJ Khaled выпустил клип на совместный трек с рэпером Lil Baby и Дрейком «Staying Alive». Это первый сингл с нового альбома артиста «God Did».

Все действие ролика происходит в больнице. Дрейк становится врачом, который изучает карточки пациентов и одновременно с этим везде курит кальян — на стойке регистрации, в палатах и операционных.

Припев «Staying Alive» — это своеобразная интерпретация одноименного хита группы Bee Gees. Братья Гибб, кстати, указаны в титрах как композиторы и авторы текста.

Дрейк и DJ Khaled уже давно пишут совместные треки. Они выпускали, в частности, фиты «Fed Up», «I’m on One», «No New Friends», «For Free», «To the Max», «Popstar» и «Greece».

Вместе с Lil Baby Дрейк писал «Yes Indeed», «Never Recover», «Wants and Needs», а DJ Khaled приглашал рэпера для записи треков «You Stay», «Weather the Storm» и «Every Chance I Get».