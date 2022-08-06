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Politico: Китай перестал отвечать на звонки Пентагона

Виктория Шанина
Сегодня в 13:38

Высокопоставленные китайские военные не ответили на «многочисленные» звонки министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли на фоне визита спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника, близких к вопросу.

Отмечается, что Пентагон пытался связаться с коллегами из Китая на этой неделе. Было это до, во время или после пребывания Пелоси на острове, неясно.

Чиновники и эксперты, опрошенные Politico, говорят, что молчание Китая — это «недальновидный и безрассудный шаг, который увеличивает риск эскалации конфликта в и без того напряженной ситуации».

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа. Это был первый визит на остров спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. КНР считает остров своей провинцией и не поддерживает никакие контакты представителей Тайбэя с действующими чиновниками или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

На фоне визита Пелоси КНР 4 августа ввела ограничения на полеты в шести районах вокруг всего острова, а позже развернула там масштабные военные учения. 5 августа китайские власти объявили о прекращении или заморозке контактов с США по ряду вопросов, которые касаются безопасности, борьбы с преступностью и изменения климата. Однако контактов между военными руководителями стран это решение коснуться не должно было.

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