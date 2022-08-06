В честь столетия российского джаза в Большом выступят Игорь Бутман, Лариса Долина и Даниил Крамер

1 октября в Большом театре пройдет Гала-концерт, посвященный столетию российского джаза. Об этом «Афише Daily» рассказали в Фонде Игоря Бутмана, который организует мероприятие.

На Исторической сцене Большого выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Даниил Крамер, Вадим Эйленкриг, Fantine, Олег Аккуратов, Давид Голощекин, Алексей Козлов, Андрей Кондаков, Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Биг-бенд Георгия Гараняна, Большой джазовый оркестр Петра Востокова и многие другие.

Начало концерта — в 19.00. 6 и 7 августа билеты продаются эксклюзивно на «Афише».

Днем рождения российского джаза считается 1 октября 1922 года — тогда в Москве состоялся первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха. История Большого переплелась с джазом в ходе съемок фильма «Веселые ребята» 1934 года — по сюжету, фильм заканчивается выступлением джазового коллектива Леонида Утесова и Любови Орловой на Исторической сцене театра.