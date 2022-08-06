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В Powerhouse три дня буду выступать молодые джазовые артисты Москвы и Петербурга

Виктория Шанина
Сегодня в 8:42

Московская концертная площадка Powerhouse Moscow и известный петербургский джазовый лейбл Rainy Days устраивают совместный шоукейс-фестиваль Future Drops. С 11 по 13 августа на двух сценах выступят молодые джазовые артисты обеих столиц с авторскими сетами.

При этом джазовая программа стартует в Powerhouse на день раньше. 10 августа в преддверии фестиваля резиденты площадки Игорь Яковенко и Азат Гайфуллин представят специальную электронную версию PWRHS Jazz Jam.

Атмосферу в течение всех трех дней Future Drops будут поддерживать джазовые диджей-сеты от Ilya Rasskazov, Oomkah Dee и Ayokeh. Вход на фестиваль свободный.

Программа шоу-кейс фестиваля Future Drops:

10 августа

Открытие


  • Electric Jam от Игоря Яковенко и Азата Гайфуллина

11 августа


  • Квинтет Насти Стрекачевой
  • Chilling at Makar’s
  • Диджей Ilya Rasskazov

12 августа


  • Rodion Grischenko x New Colour Group
  • Excite Quintet
  • Трио Артема Третьякова
  • Диджей Ayokeh

13 августа


  • ILLO
  • Квинтет Германа Аветисова
  • Sandra Frakenberg Quintet
  • Диджей Oomkah Dee
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