В Powerhouse три дня буду выступать молодые джазовые артисты Москвы и Петербурга

Московская концертная площадка Powerhouse Moscow и известный петербургский джазовый лейбл Rainy Days устраивают совместный шоукейс-фестиваль Future Drops. С 11 по 13 августа на двух сценах выступят молодые джазовые артисты обеих столиц с авторскими сетами.
При этом джазовая программа стартует в Powerhouse на день раньше. 10 августа в преддверии фестиваля резиденты площадки Игорь Яковенко и Азат Гайфуллин представят специальную электронную версию PWRHS Jazz Jam.
Атмосферу в течение всех трех дней Future Drops будут поддерживать джазовые диджей-сеты от Ilya Rasskazov, Oomkah Dee и Ayokeh. Вход на фестиваль свободный.
Программа шоу-кейс фестиваля Future Drops:
10 августа
Открытие
- Electric Jam от Игоря Яковенко и Азата Гайфуллина
11 августа
- Квинтет Насти Стрекачевой
- Chilling at Makar’s
- Диджей Ilya Rasskazov
12 августа
- Rodion Grischenko x New Colour Group
- Excite Quintet
- Трио Артема Третьякова
- Диджей Ayokeh
13 августа
- ILLO
- Квинтет Германа Аветисова
- Sandra Frakenberg Quintet
- Диджей Oomkah Dee