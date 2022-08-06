В Powerhouse три дня буду выступать молодые джазовые артисты Москвы и Петербурга

Московская концертная площадка Powerhouse Moscow и известный петербургский джазовый лейбл Rainy Days устраивают совместный шоукейс-фестиваль Future Drops. С 11 по 13 августа на двух сценах выступят молодые джазовые артисты обеих столиц с авторскими сетами.

При этом джазовая программа стартует в Powerhouse на день раньше. 10 августа в преддверии фестиваля резиденты площадки Игорь Яковенко и Азат Гайфуллин представят специальную электронную версию PWRHS Jazz Jam.

Атмосферу в течение всех трех дней Future Drops будут поддерживать джазовые диджей-сеты от Ilya Rasskazov, Oomkah Dee и Ayokeh. Вход на фестиваль свободный.

Программа шоу-кейс фестиваля Future Drops:

10 августа

Открытие

Electric Jam от Игоря Яковенко и Азата Гайфуллина

11 августа

Квинтет Насти Стрекачевой

Chilling at Makar’s

Диджей Ilya Rasskazov

12 августа

Rodion Grischenko x New Colour Group

Excite Quintet

Трио Артема Третьякова

Диджей Ayokeh

13 августа