В Беларуси признали экстремистскими стикерпаки в Telegram

В Беларуси стикерпаки «Sasha 3%» и «Luka», которые можно найти в мессенджере Telegram, включили в список экстремистских материалов. Об этом сообщило издание «Беларусь сегодня».
Оба набора посвящены президенту страны Александру Лукашенко. Стикерпак «Sasha 3%», например, обыгрывает шутку, появившуюся во время президентских выборов 2020 года. Тогда в опросе СМИ только 3% граждан заявили о симпатии к Лукашенко.
В набор «Sasha 3%» входят карикатурные изображения белорусского лидера, его цитаты и другие картинки. Стикерпак «Luka» состоит из фотографий президента.
По информации РИА «Новости» решение минского суда стало первым случаем, когда в Беларуси признали экстремистскими стикеры.