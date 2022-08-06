В Беларуси признали экстремистскими стикерпаки в Telegram

В Беларуси стикерпаки «Sasha 3%» и «Luka», которые можно найти в мессенджере Telegram, включили в список экстремистских материалов. Об этом сообщило издание «Беларусь сегодня».

Оба набора посвящены президенту страны Александру Лукашенко. Стикерпак «Sasha 3%», например, обыгрывает шутку, появившуюся во время президентских выборов 2020 года. Тогда в опросе СМИ только 3% граждан заявили о симпатии к Лукашенко.