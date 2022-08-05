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Северная Корея объявила о победе над коронавирусом

Юлия Онодэра
Вчера в 23:26

В Северной Корее на протяжении уже недели не выявляют новые случаи «лихорадки», которая предположительно является COVID-19. Об этом рассказал Би-би-си со ссылкой на средства массовой информации КНДР.

По сообщениям северокорейских медиа, в стране победили вирус. Все пациенты, которые ранее заразились, выздоровели, отметило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Таким образом КНДР вошла в стадию «стабильности». Страна, как добавили в СМИ, «удвоит усилия по поддержанию высокого качества реализации государственных противоэпидемических мер».

Вспышка «лихорадки» началась в Северной Корее в мае. Государственные СМИ сообщали, что болезнь перенесли около 4,77 млн граждан. Умерли от COVID-19 c конца апреля 74 человека.

Эти данные вызывают сомнения, поскольку КНДР заявила о самом низком показателе смертности в мире. При этом, как отмечает Би-би-си, в стране не хватает тестов на определение коронавирусной инфекции.

Эксперты отмечают, что в Северной Кореи также нет вакцин и лекарств для лечения COVID-19, а система здравоохранения считается одной из худших в мире. Тем не менее, официальный показатель смертности составил в КНДР 0,002%. Для сравнения: в Южной Корее он достигает 0,12%, несмотря на кампанию вакцинации и развитую медицину.

По мнению профессора медшколы сеульского Университета Ханьян Шина Ен Чжона, реальное число умерших от «лихорадки» в КНДР может достигать 50 тыс. человек. Хотя министр объединения Южной Кореи Квон Ен Се заявлял недавно, что в КНДР действительно сумели «в какой‑то мере контролировать» распространение вируса.

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