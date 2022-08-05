Винника экстрадировали в США, вышел второй сборник хитов Эминема и другие новости дня

Россиянина Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве в интернете, увезли из Греции в США. Его семья говорит, что экстрадиция произошла с нарушением юридических процедур, а адвокат — что речь может идти «о похищении и насильственном исчезновении человека». В Штатах Виннику может грозить до 50 лет тюрьмы.

Депутаты Госдумы, входящие в группу по расследованию антироссийских действий, попросили уволить Ивана Урганта и Александра Васильева с Первого канала, а Александра Молочникова — из Большого театра. Ургант назвал появление такой группы необходимым и написал список ироничных предложений для ее «плодотворной работы».

В сети появилась информация о том, что лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров приехал в Донбасс. Сам артист и пресс-секретарь группы эти данные отрицают.

Виктор Пелевин не выпустит новую книгу к началу осеннего сезона. Писатель нарушит ежегодную традицию впервые с 2003 года, по какой причине — неизвестно. Вместо этого «Эксмо» переиздаст роман «S.N.U.F.F.» 2011 года.

IKEA увеличила число городов, куда можно заказать доставку товаров в рамках финальной онлайн-распродажи в России. Речь идет о городах, где нет магазинов ретейлера: это Волгоград, Воронеж, Пенза, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

Mash пишет, что в России организуют производство шоколада Ritter Sport. Раньше его привозили из Германии, но сейчас возникли трудности с логистикой. Вероятно, будет изменено название, а из 56 вкусов останутся только самые востребованные.

Верховный суд Лос-Анджелеса обязал Кевина Спейси выплатить 31 млн долларов кинокомпании MRC, создавшей сериал «Карточный домик». Из‑за скандала вокруг Спейси, который играл в картине роль Фрэнка Андервуда, пришлось приостановить съемки шестого сезона и переписать сценарий — студия понесла многомиллионные убытки.

Эминем выпустил свой второй сборник хитов «Curtain Call 2». В него вошли 34 песни, выпущенные с 2005 года, включая фиты с Рианной, 50 Cent и Dr. Dre.

Anacondaz выпустили делюкс-версию альбома «Перезвони мне +7 999 577 12 02». В нее вошли три новых трека из «спокойной, безмятежной прошлой жизни» и акустические версии уже известных песен.

Полнометражный мультфильм по мотивам вирусной песни «Baby Shark» выйдет в конце 2023 года. Лента расскажет о Малыше-акуле, который вместе со своей семьей эмигрирует в большой город акул Чомп-Cити.