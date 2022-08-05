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На крыше ресторана «Турандот» пройдет концерт электронной музыки Electric Sound Garden

Виктория Шанина
Сегодня в 19:25

В пятницу, 12 августа, на крыше московского ресторана «Турандот» состоится концерт электронной музыки Electric Sound Garden от лейбла Luxury Underground System и команды Spiriton Sound. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Главным событием вечера станет выступление российского проекта Bet Lon, который совмещает танцевальную электронику и живые симфонические инструменты, такие как скрипка и виолончель.

«[Bet Lon] превращают каждое свое выступление в потрясающее шоу с эмоциональным техно, которое пробирает до мурашек глубоким и драматическим звучанием. Серьезный композиторский продукт нашего времени», — говорится в анонсе концерта.

Также в рамках ивента выступят Electromantra и московский дуэт KK & Kurt Кирилла Королева и Андрея Курта.

Дресс-код — цветочный принт и цветы во всех вариациях, темные оттенки в одежде и вечерние образы. Гостям Electric Sound Garden предложат фирменные блюда из специального меню «Турандота».

Все подробности, а также билеты на концерт ищите по ссылке.

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