«Кухня на районе» накормит горячими обедами подопечных фонда «Дари еду»

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» присоединится к проекту «Хорошая кухня» от фонда «Дари еду», который поддерживает пожилых людей, людей с инвалидностью, лежачих больных и другие уязвимые категории граждан.

«Кухня на районе» будет предоставлять 60 горячих полноценных обедов в неделю для подопечных фонда. Волонтеры будут забирать у сервиса комбо-ланчи каждые 3–4 дня.

«Кухня» будет помогать одиноким пожилым бабушкам и дедушкам в районе Арбата. Участие сервиса в проекте продлится до 30 ноября 2022 года.

Подробности проекта можно найти по ссылке.