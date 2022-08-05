Минюст предложил разрешить предпринимательскую деятельность без регистрации

Минюст подготовил поправки в Уголовный кодекс России, которые предполагают полную или частичную декриминализацию некоторых деяний в сфере бизнеса. В частности, предлагается освободить от уголовной ответственности предпринимателей, занимающихся бизнесом без регистрации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Разрешить предпринимательскую деятельность без регистрации планируют, внеся изменения в статью 171 УК («Незаконное предпринимательство»).

Также планируется признать утратившими силу статьи 170 («Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом»), 170.2 («Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план или акт обследования») и 185.1 («Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»).

В законопроекте также предлагается увеличить с учетом уровня инфляции размеры значительного, крупного и особо крупного ущерба, с которых в настоящее время наступает уголовная ответственность.

«Указанные изменения будут способствовать улучшению делового климата и позволят минимизировать риски необоснованного уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности», — считают в Минюсте.