IKEA расширила зону доставки по России на 10 городов, где нет магазинов сети

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA увеличил число городов, в которые можно заказать доставку в рамках финальной онлайн-распродажи в России. Соответствующая информация появилась на сайте компании, обратил внимание ТАСС.

Зону доставки IKEA расширила на 10 городов, где она не присутствует. Теперь заказать товары можно в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

Также доставка доступна в «прилегающие территории» — зону не далее 50 километров от перечисленных городов.

По данным агентства, онлайн-распродажа оставшихся товаров IKEA продолжится на ближайших выходных. Последние две недели она прерывалась на выходные дни.

IKEA приостановила деятельность в России в начале марта. В середине июня компания сообщила о сокращении бизнеса в РФ и планах по продаже всех четырех фабрик в стране. Часть российских сотрудников уволят, принадлежащие шведской компании торговые центры «Мега» продолжат работать.

Сейчас на российской версии сайта IKEA проходит распродажа оставшихся товаров. Из‑за наплыва пользователей и, как следствие, сбоев компания сформировала онлайн-очередь, поэтому сразу попасть на сайт не получится — придется ждать. По той же причине распродажа периодически прерывается.