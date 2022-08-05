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Полнометражный мультфильм «Baby Shark» получил дату выхода

Семён Гудошников
Сегодня в 8:52

Полнометражный анимационный фильм по мотивам вирусной песни «Baby Shark» будет выпущен в рождественский сезон 2023 года. Об этом пишет Collider.

Картина под рабочим названием «Baby Shark’s Big Movie» расскажет про Малыша-акулу, который вместе со своей семьей — Мамой-акулой и Папой-акулой — мигрирует в большой город акул, Чомп-Сити.

В акульем мегаполисе главный герой вынужден будет расстаться со своей привычной жизнью и справиться с расставанием с лучшим другом Уильямом. Ко всему прочему морская поп-звезда по имени Страйана при помощи своих чар попробует украсть музыкальный дар Малыша-акулы, чтобы доминировать над всей подводной музыкой.

Разработкой и продюсированием мультфильма занимаются Paramount+, Nickelodeon и южнокорейская компания Pinkfong, которая записала ролик о семействе акул. Озвучкой займутся актеры Кимико Гленн («Оранжевый — хит сезона»), Люк Янгблад («Форсаж: Шпионские гонки»), Наташа Ротуэлл («Соник-2 в кино»), Эрик Эдельштейн («Вся правда о медведях») и другие.

Pinkfong выпустила видео с треком «Baby Shark» в июне 2016 года. Изначально песня была не очень известна, но после того, как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн, а Pinkfong придумала легко запоминающийся танец, она стала мировым хитом. В январе 2022 года клип на «Baby Shark» первым на ютьюбе преодолел отметку в 10 млрд просмотров.

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