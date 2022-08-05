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Джеймс Франко сыграет Фиделя Кастро в фильме «Алина с Кубы»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:56

Американский актер Джеймс Франко сыграет кубинского лидера Фиделя Кастро в фильме «Алина с Кубы». Картину снимет испанский режиссер Мигель Бардем («Мать», «Карантинные истории»). Об этом сообщил Deadline.

Вместе с Франко в ленте снимутся Миа Маестро и Ана Виллафанье. Они исполнят роли любовницы Кастро Наталии Ревуэлты и его дочери Алины Фернандес. Сценарий фильма напишет Хосе Ривера («Че Гевара: Дневники мотоциклиста») вместе с лауратом Пулитцеровской премии Нило Круз.

Картина расскажет о жизни Фернандес, которая узнала тайну своего происхождения в возрасте 10 лет и стала впоследствии одним из самых ярких критиков Кастро. Алину признали на Кубе диссиденткой и неоднократно арестовывали.

Ей также запретили выезд за пределы страны. Тем не менее, в 1993 году Фернандес удалось переехать в Испанию, а затем перебраться в Майами. Тогда ее судьба привлекла внимание общественности по всему миру.

В байопике о дочери кубинского революционера примут участие Аланна де ла Роса, Мария Сесилия Ботеро, Хардинг Джуниор, Сиан Чионг и Рафаэль Эрнесто Эрнандес. Съемки пройдут в колумбийских городах Картахене и Боготе, они стартуют 15 августа.

«Первоначальный заказ нашего режиссера состоял в том, чтобы найти актера, который имел бы близкое физическое сходство с Кастро и был бы решительно одобрен Алиной Фернандес. Чтобы обнаружить такое сложно для поиска лицо, мы использовали древнюю галисийскую геральдику Фиделя Кастро в качестве ориентира, и затем просмотрели всех актеров с латиноамериканскими корнями в Голливуде в поисках кого‑то с похожим строением лица», — рассказал ведущий креативный продюсер проекта Джон Мартинес О’Фелан.

Продюсерами картины, помимо О’Фелана, выступили Джо Лами из Mankind Entertainment, Труди Стайлер из Maven Screen Media («Все еще Элис») и номинантка на премию «Оскар» Селин Рэттрей («Детки в порядке»). Также над лентой работают Аллен Гилмер и Рикки Рашинг из Redbud Studios, лауреат «Эмми» Хавьер Гонсалес из Jaguar Bite, Хуан Пабло Солано, Саймон Белтран, Луис Мандоки и Таддеус Д. Матула.

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