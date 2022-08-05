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Netflix опубликовал трейлер романтической комедии «Любовь на вилле» с Томом Хоппером и Кэт Грэм

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:14

Netflix представил трейлер романтической комедии «Любовь на вилле», которая выйдет на платформе 1 сентября. В картине снялись звезда «Академии „Амбрелла“» Том Хоппер и Кэт Грэм, известная по сериалу «Дневники вампира».

В картине актеры сыграли незнакомцев, из‑за технической ошибки вынужденные разделить дом в Вероне. Одинокие путешественники, судя по трейлеру, не сразу находят общий язык и беспрестанно ссорятся, пытаясь поделить виллу.

Не самое приятное знакомство, впрочем, вскоре перерастает во влюбленность. «У тебя множество недостатков, но также ты довольно потрясающий», — признается в ролике героиня, получив от путешествия гораздо больше, чем рассчитывала.

«Верона уже была моим любимым местом в мире, что действительно странно. У меня было расставание, и мы сошлись вновь в Вероне. И затем, два года спустя, я получаю этот фильм», — рассказала Грэм.

В «Любви на вилле» снялись также Рэймонд Аблак, Шон Амсинг и Эмилио Солфриззи. Режиссером и сценаристом картины выступил Марк Стивен Джонсон, известный по фильмам «Сорвиголова», «Призрачный гонщик» и «Однажды в Риме».

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