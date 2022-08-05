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Джонни Деппа и Джеффа Бека обвинили в краже текста в песне из альбома «18»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:47

Американского актера Джонни Деппа и британского гитариста Джеффа Бека, выпустивших недавно совместный музыкальный альбом «18», обвинили в краже текста для одной из песен. Об этом сообщил Rolling Stone.

Фольклорист и профессор Университета Буффало Брюс Джексон заявил, что в песне «Sad Motherfuckin' Parade» использованы строки из его книги 1974 года «Get Your Ass in the Water and Swim Like Me». В ней были собраны тосты, популярные среди афроамериканцев. Их Джексон записал при участии бывшего заключенного Слима Уилсона.

Один из тостов назывался «Hobo Ben» («Бродяга Бен»). В нем содержались такие строки как «I’m raddegy I know, but I have no stink» («Я оборванец, я знаю, но от меня не воняет») и «What that funky motherfucker really need, child, is a bath» («Что действительно нужно этому обалденному ублюдку, дитя, так это ванна»).

Эти фразы, а также некоторые другие практически идентичны словам из песни Деппа и Бека. Однако музыканты никак не указали, что вдохновлялись книгой Джексона и Уилсона. Хотя, по словам Джексона, в песне «Sad Motherfuckin' Parade» есть только две оригинальные строчки.

«Я никогда не сталкивался ни с чем подобным. Я публикую материалы уже 50 лет, и это первый случай, когда кто‑то просто взял что‑то и поставил на это свое имя», — заявил Джексон.

Мужчина пока не подал иск на Деппа и Бека, однако не исключает такую возможность. Впрочем, судебному разбирательству может помешать то, что тосты относятся к произведениям устного творчества.

Джексон не может быть признан единоличным автором «Hobo Ben», равно как и Слим Уилсон. Последний, по воспоминаниям Джексона, научился этому тосту у своего отца. Иными словами, точное происхождение строк неясно — до 1950-х годов тосты вообще нигде не публиковались.

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