YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного как «Гоблин»

Видеосервис YouTube удалил канал блогера Дмитрий Пучкова, известного по прозвищу «Гоблин». Причиной стало якобы нарушение правил сообщества, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Пучков.

Блогер отметил, что не получал предупреждений от руководства хостинга. Какие именно правила сервиса он нарушил, неизвестно. Возможно, удаление связано с поддержкой в роликах на канале специальной военной операции на Украине.

«Советчикам на заметку: весь контент перенесен на другие ресурсы полтора года назад. А аудиоверсии роликов можно слушать в виде подкастов», — добавил «Гоблин».

Телеканал «Звезда» сообщил, что Пучков отреагировал на удаление своего ютьюб-канала словами «Вражеский ресурс, чего от него ожидать». «Досадно, но что поделаешь», — отметил блогер, напомнив, что его «забанили» также в фейсбуке и инстаграме.

Дмитрий Пучков стал известен в 2000-х годах как переводчик зарубежных фильмов и сериалов. Позднее он переквалифицировался в публициста, придерживающегося прокремлевских позиций.

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