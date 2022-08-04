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Киану Ривз сыграет в сериале «Дьявол в белом городе». Его спродюсируют Ди Каприо и Скорсезе

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:10

Канадский актер Киану Ривз сыграет главную роль в сериале «Дьявол в белом городе» — экранизации одноименной исторической книги Эрика Ларсона. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Шоу, которое спродюсируют Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе, расскажет об архитекторе Дэниеле Х. Бернеме и первом серийном убийце в современной истории Америки — докторе Генри Холмсе.

Ривз сыграет Бернема, который разрабатывает план Всемирной выставки 1893 года в Чикаго. Кто исполнит роль Холмса, неизвестно. Сериал, вероятно, расскажет о преступлениях, которые маньяк совершил в так называемом «Замке убийств» — здании гостиницы, построенном к выставке.

Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступит Сэм Шоу. Режисссером «Дьявола в белом городе» станет Тодд Филд. Сериал выпустит стриминговый сервис Hulu. Сколько эпизодов будет в шоу, пока не определено.

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