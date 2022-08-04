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Катя IOWA расскажет о ведении соцсетей и общении со слушателями на «Плюс Даче»

Виктория Шанина
Сегодня в 21:17

10 августа в рамках заключительной лекции BandLink Катя IOWA и Надя Буяльская расскажут о тонкостях коммуникации артиста с аудиторией. Об этом «Афише Daily» сообщили представители «Плюс Дачи» — летней площадки «Яндекс Музыки», на которой проходят мероприятия.

Артистка Катя Иванчикова поговорит с гостями о том, как эффективно вести свои соцсети и общаться со слушателями, должен ли артист быть блогером и почему необходимо сформировать вокруг себя комьюнити.

Основательница агентства Future Communications и директор группы IOWA Надя Буяльская объяснит, что такое тональность общения с аудиторией и почему она важна, а также расскажет про самые частые ошибки внешней коммуникации и даст совет, как решать конфликтные ситуации.

Помимо приглашенных спикеров в паблик-токе поучаствует команда BandLink. Организаторы обещают, что мероприятие пройдет «в формате дружеской и вдохновляющей беседы в энергичной и творческой атмосфере и будет направлена на поддержку молодых артистов».

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