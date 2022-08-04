Ракова признала вину, Бейонсе вновь просят изменить песню и другие новости дня

Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом) предъявили обвинение в организации деятельности нежелательной организации. По данным следствия, он организовывал и проводил конференцию в поддержку политзаключенных в Москве в октябре 2021-го. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Она готова возместить ущерб и просит перевести ее из СИЗО под домашний арест.

МИД России намерен выслать консула Норвегии Элисабет Эллингсен. Это связано с ее высказываниями о том, что она ненавидит русских.

Сенат США проголосовал за ратификацию протоколов о членстве Финляндии и Швеции в НАТО. Всего такой документ должны подписать парламенты всех 30 стран — участниц Североатлантического альянса.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима. Спортсменку признали виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

Роспотребнадзор расширил список мест, пригодных для купания в Ленобласти. В него вошел 31 пляж — в частности, Устье и Липово на Финском заливе, а также пляжи детских лагерей «Буревестник», «Россонь» и «Звездный».

Продюсер Джанет Янг стала новым президентом Американской киноакадемии (той, которая выдает «Оскары»). Она стала первой азиаткой и четвертой женщиной, занимающей эту должность.

Моника Левински попросила Бейонсе перезаписать песню «Partition». В тексте сингла есть отсылка к сексуальному скандалу с участием Левински и экс-президента США Билла Клинтона.

На стрим-сервисе Kion состоялась премьера фильма «Одна». Он рассказывает о Ларисе Савицкой — единственной выжившей в авиакатастрофе в 1981 году.

Netflix анонсировала новый шпионский триллер «Bang!», который снимет режиссер Дэвид Лейтч. Главную роль сыграет Идрис Эльба. Картина расскажет о террористической группировке и влиятельном шпионе, который попытается пресечь ее деятельность.

Sony объявила дату премьеры анимационного фильма «Гарфилд». Релиз картины состоится 16 февраля 2024 года. Рыжего кота озвучивает Крисс Пратт, а Сэмюэль Л.Джексон — нового персонажа Вика, отца Гарфилда.

VK Play и Бумагогория выпустят видеоигру по мотивам бумажного города Бумагогорска, созданного 11-летним школьником Матвеем. Площадка уже запустила конкурс на лучший проект среди разработчиков игр.