Вышел трейлер фильма «Банши Инишира» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях

Кинокомпания Searchlight Pictures выпустила трейлер драмы «Банши Инишира» ирландского режиссера Мартина МакДоны («Залечь на дно в Брюгге» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Посмотреть его можно на ютьюб-канале студии.

В главных ролях — Колин Фаррелл и Брендан Глисон. Они играют лучших друзей, один из которых внезапно решает прервать крепкие дружеские отношения. Другой решает выяснить, в чем дело, и выдвигает отчаянный ультиматум. События развиваются так быстро, что приводят к серьезным последствиям.