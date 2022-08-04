Вышел трейлер фильма «Банши Инишира» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях

Кинокомпания Searchlight Pictures выпустила трейлер драмы «Банши Инишира» ирландского режиссера Мартина МакДоны («Залечь на дно в Брюгге» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Посмотреть его можно на ютьюб-канале студии.
В главных ролях — Колин Фаррелл и Брендан Глисон. Они играют лучших друзей, один из которых внезапно решает прервать крепкие дружеские отношения. Другой решает выяснить, в чем дело, и выдвигает отчаянный ультиматум. События развиваются так быстро, что приводят к серьезным последствиям.
Сценарий ленты основан на пьесе Мартина МакДоны из его нового цикла, которая еще не публиковалась. Премьера запланирована на конец октября 2022 года.
Также в ролях: Барри Кеган, Керри Кондон, Пэт Шортт, Гэри Лайдон, Шейла Флиттон и другие.