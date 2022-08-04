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Идрис Эльба сыграет главную роль в новом шпионском триллере от Netflix

Виктория Шанина
Сегодня в 17:09

Стриминговая платформа Netflix анонсировала новый шпионский триллер «Bang!». Режиссером выступит Дэвид Лейтч («Форсаж: Хоббс и Шоу», «Дэдпул-2»), сообщает Deadline.

Главную роль в новой картине сыграет Идрис Эльба. Какую именно, пока неясно. Фильм расскажет о террористической группировке, а главный мировой шпион попытается пресечь ее деятельность.

Основана картина будет на серии комиксов Мэтта Киндта и Уилфредо Торреса. Сценарий напишут сам Киндт, а также Зак Олкевич. Дата выхода пока неизвестна.

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