Фонд поддержки и развития современного искусства «Винзавод» запустил опен-колл для кураторов и независимых объединений с реализацией в «Акцизном зале», «Бродильном цехе», на «Большой площади», в «Винтажном зале», «Зеленом ангаре». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

«Новая инициатива фонда — возможность для участников арт-сообщества представить свои кураторские проекты перед экспертной аудиторией и широкой публикой, а также шанс успешно интегрироваться в профессиональное арт-сообщество», — рассказали в пресс-службе «Винзавода».

Для выставок дедлайн подачи заявки назначен на 14 сентября, для всех остальных форматов опен-колл действует постоянно: внутренний экспертный совет раз в две недели определяет победителей.

По итогам опен-колла победителям предоставят пространства «Винзавода». Проекты не будут ограничиваться форматом и могут быть как камерной экспозицией или масштабным художественным проектом, так и серией перформативных лекций.

Узнать подробнее об опен-колле можно здесь, а посмотреть список доступного оборудования и заполнить заявку здесь.