Объявлен лонг-лист премии «Просветитель.Перевод» за лучший нон-фикшен

Премия «Просветитель.Перевод» опубликовала на своем сайте лонг-лист номинантов на награду за лучший нон-фикшен. В этом году в него вошли 16 научно-популярных книг по биологии, истории, физике и другим наукам, переведенные с английского, немецкого и норвежского языков.

Отборочный комитет рассмотрел более 120 заявок, поданных издательствами на конкурс. В лонг-лист премии «Просветитель.Перевод» попали:

Алейда Ассман «Европейская мечта», перевод с немецкого языка — Борис Хлебников

Карл Бергстром, Джевин Уэст «Полный бред! Скептицизм в мире больших данных», перевод с английского — Елизавета Пономарева

Мартин Буркхардт «Краткая история цифровизации», перевод с немецкого — Николай Андреев

Нолан Гассер «Почему вам это нравится? Наука и культура музыкального вкуса», перевод с английского — Алексей Михеев

Ральф Дарендорф «Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний», перевод с немецкого — Марк Гринберг

Майкл Ко «Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации», перевод с английского — Дмитрий Беляев

Йостейн Рисер Кристиансен «Невидимая Вселенная. Темные секреты космоса», перевод с норвежского — Евгения Иванова

Сьюзан Линди «Разум в тумане войны. Наука и технологии на полях сражений», перевод с английского — Наталья Колпакова

Дуг Макдугалл «Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты», перевод с английского — Евгений Поникаров

Эдвард Саид «Ориентализм», перевод с английского — Катарина Лопаткина

Пол Сен «Холодильник Эйнштейна. Как перепад температур объясняет Вселенную», перевод с английского — Заур Мамедьяров

Дуглас Смит «Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели», перевод с английского — Евгения Фоменко

Крис Стрингер «Остались одни. Единственный вид людей на земле», перевод с английского — Елена Наймарк

Дэн Хили «Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России», перевод с английского — Татьяна Клепикова

Карл Циммер «Живое и неживое. В поисках определения жизни», перевод с английского — Мария Елиферова

Юн Чжан «Старшая сестра, Младшая сестра, Красная сестра: три женщины в сердце Китая XX века», перевод с английского — Ульяна Сапцина

«Афиша Daily» публиковала фрагменты двух книг, попавших в лонг-лист. Это «Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России» и «Разум в тумане войны. Наука и технологии на полях сражений».

Шорт-лист премии «Просветитель.Перевод» будет объявлен в октябре 2022 года. Так же как и лауреатов, его выберет экспертное жюри, состав которого будет объявлен позднее.

Церемония награждения лауреатов книжных премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод», а также объявление победителя в новой номинации «ПолитПросвет» состоятся 22 декабря, в годовщину смерти основателя премий Дмитрия Зимина.