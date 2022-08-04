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Объявлен лонг-лист премии «Просветитель.Перевод» за лучший нон-фикшен

Виктория Шанина
Сегодня в 16:18

Премия «Просветитель.Перевод» опубликовала на своем сайте лонг-лист номинантов на награду за лучший нон-фикшен. В этом году в него вошли 16 научно-популярных книг по биологии, истории, физике и другим наукам, переведенные с английского, немецкого и норвежского языков.

Отборочный комитет рассмотрел более 120 заявок, поданных издательствами на конкурс. В лонг-лист премии «Просветитель.Перевод» попали:


  • Алейда Ассман «Европейская мечта», перевод с немецкого языка — Борис Хлебников
  • Карл Бергстром, Джевин Уэст «Полный бред! Скептицизм в мире больших данных», перевод с английского — Елизавета Пономарева
  • Мартин Буркхардт «Краткая история цифровизации», перевод с немецкого — Николай Андреев
  • Нолан Гассер «Почему вам это нравится? Наука и культура музыкального вкуса», перевод с английского — Алексей Михеев
  • Ральф Дарендорф «Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний», перевод с немецкого — Марк Гринберг
  • Майкл Ко «Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации», перевод с английского — Дмитрий Беляев
  • Йостейн Рисер Кристиансен «Невидимая Вселенная. Темные секреты космоса», перевод с норвежского — Евгения Иванова
  • Сьюзан Линди «Разум в тумане войны. Наука и технологии на полях сражений», перевод с английского — Наталья Колпакова
  • Дуг Макдугалл «Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты», перевод с английского — Евгений Поникаров
  • Эдвард Саид «Ориентализм», перевод с английского — Катарина Лопаткина
  • Пол Сен «Холодильник Эйнштейна. Как перепад температур объясняет Вселенную», перевод с английского — Заур Мамедьяров
  • Дуглас Смит «Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели», перевод с английского — Евгения Фоменко
  • Крис Стрингер «Остались одни. Единственный вид людей на земле», перевод с английского — Елена Наймарк
  • Дэн Хили «Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России», перевод с английского — Татьяна Клепикова
  • Карл Циммер «Живое и неживое. В поисках определения жизни», перевод с английского — Мария Елиферова
  • Юн Чжан «Старшая сестра, Младшая сестра, Красная сестра: три женщины в сердце Китая XX века», перевод с английского — Ульяна Сапцина

«Афиша Daily» публиковала фрагменты двух книг, попавших в лонг-лист. Это «Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России» и «Разум в тумане войны. Наука и технологии на полях сражений».

Шорт-лист премии «Просветитель.Перевод» будет объявлен в октябре 2022 года. Так же как и лауреатов, его выберет экспертное жюри, состав которого будет объявлен позднее.

Церемония награждения лауреатов книжных премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод», а также объявление победителя в новой номинации «ПолитПросвет» состоятся 22 декабря, в годовщину смерти основателя премий Дмитрия Зимина.

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