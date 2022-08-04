Объявлен лонг-лист премии «Просветитель.Перевод» за лучший нон-фикшен

Премия «Просветитель.Перевод» опубликовала на своем сайте лонг-лист номинантов на награду за лучший нон-фикшен. В этом году в него вошли 16 научно-популярных книг по биологии, истории, физике и другим наукам, переведенные с английского, немецкого и норвежского языков.
Отборочный комитет рассмотрел более 120 заявок, поданных издательствами на конкурс. В лонг-лист премии «Просветитель.Перевод» попали:
- Алейда Ассман «Европейская мечта», перевод с немецкого языка — Борис Хлебников
- Карл Бергстром, Джевин Уэст «Полный бред! Скептицизм в мире больших данных», перевод с английского — Елизавета Пономарева
- Мартин Буркхардт «Краткая история цифровизации», перевод с немецкого — Николай Андреев
- Нолан Гассер «Почему вам это нравится? Наука и культура музыкального вкуса», перевод с английского — Алексей Михеев
- Ральф Дарендорф «Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний», перевод с немецкого — Марк Гринберг
- Майкл Ко «Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации», перевод с английского — Дмитрий Беляев
- Йостейн Рисер Кристиансен «Невидимая Вселенная. Темные секреты космоса», перевод с норвежского — Евгения Иванова
- Сьюзан Линди «Разум в тумане войны. Наука и технологии на полях сражений», перевод с английского — Наталья Колпакова
- Дуг Макдугалл «Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты», перевод с английского — Евгений Поникаров
- Эдвард Саид «Ориентализм», перевод с английского — Катарина Лопаткина
- Пол Сен «Холодильник Эйнштейна. Как перепад температур объясняет Вселенную», перевод с английского — Заур Мамедьяров
- Дуглас Смит «Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели», перевод с английского — Евгения Фоменко
- Крис Стрингер «Остались одни. Единственный вид людей на земле», перевод с английского — Елена Наймарк
- Дэн Хили «Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России», перевод с английского — Татьяна Клепикова
- Карл Циммер «Живое и неживое. В поисках определения жизни», перевод с английского — Мария Елиферова
- Юн Чжан «Старшая сестра, Младшая сестра, Красная сестра: три женщины в сердце Китая XX века», перевод с английского — Ульяна Сапцина
«Афиша Daily» публиковала фрагменты двух книг, попавших в лонг-лист. Это «Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России» и «Разум в тумане войны. Наука и технологии на полях сражений».
Шорт-лист премии «Просветитель.Перевод» будет объявлен в октябре 2022 года. Так же как и лауреатов, его выберет экспертное жюри, состав которого будет объявлен позднее.
Церемония награждения лауреатов книжных премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод», а также объявление победителя в новой номинации «ПолитПросвет» состоятся 22 декабря, в годовщину смерти основателя премий Дмитрия Зимина.