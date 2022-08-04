«Юрент» запустил годовую подписку на электросамокаты

В сервисе кикшеринга «Юрент» появились полугодовая и годовая подписки на электросамокаты. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Как и месячная подписка, они обнуляют старт и позволяют платить только за минуты аренды самоката. Стоимость «Юрент Plus» на 6 месяцев составляет 499 рублей, на год — 899 рублей.