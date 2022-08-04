«Юрент» запустил годовую подписку на электросамокаты

В сервисе кикшеринга «Юрент» появились полугодовая и годовая подписки на электросамокаты. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Как и месячная подписка, они обнуляют старт и позволяют платить только за минуты аренды самоката. Стоимость «Юрент Plus» на 6 месяцев составляет 499 рублей, на год — 899 рублей.
Директор по продукту сервиса «Юрент» Дмитрий Сушкевич заметил, что с подпиской «Юрент Plus», которая делает каждую поездку дешевле на 35–50 рублей, передвигаться на электросамокатах стало так же выгодно, как на общественном транспорте.
«Полугодовая подписка подойдет тем, кто хочет купить себе выгодные поездки на весь сезон, а годовая — тем, кто летом ездит на самокате в родном городе, а зиму планирует провести на юге (например, в Сочи, где кикшеринг работает круглогодично)», — добавил он.