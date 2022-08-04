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Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину в мошенничестве

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:22

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину по делу о мошенничестве и написала явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Вячеслава Жуковского.

Она также выразила готовность возместить ущерб. Взамен Ракова просит перевести ее из СИЗО под домашний арест.

По версии следствия, экс-замглавы Минпросвещения в 2019 году вместе с соучастниками похитила похитил 50 млн руб. при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы «Образование». Контракты были заключены Фондом развития новых форм образования (это 100%-ная «дочка» Минпросвещения, которым тогда руководила Ракова) и «Шанинкой».».

По делу Раковой также были задержаны ее гражданский муж Стеценко, ректор «Шанинки» и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев, ректор РАНХиГС Владимир Мау, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова.

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