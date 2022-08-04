В «Мутаборе» пройдет музыкальный фестиваль «Синестетик»

16 сентября в московском клубе «Мутабор» состоится фестиваль независимой музыки «Синестетик». На двух сценах выступят более 10 локальных групп.

Среди них: «4 позиции Бруно», «Перемотка», «Где фантом?», «Мать Тереза», «Сова», «Черная речка», «Мой друг магнитофон», «Досвидошь», «Июльские дни», «Почему коммутатор молчит», «Ночная игротека», «Войлок», «Облако», проект «Эмпат» и другие.

Также в рамках фестиваля запланирована выставка, маркет, тату-зона и традиционная «секретная активность» — какая именно, станет известно только в день ивента.

У каждого «Синестетика» разная музыкальная концепция. Согласно анонсу, сентябрьский фестиваль — это «бездна русской хтони и светлой тоски, представители „думерской“ культуры, адепты постпанка и не только».