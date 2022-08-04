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Премьера мультфильма «Гарфилд» с голосом Криса Пратта состоится в феврале 2024 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:53

Sony объявила дату премьеры анимационного фильма «Гарфилд». Релиз состоится 16 февраля 2024 года, пишет Deadline.

Самого рыжего кота озвучивает Крисс Пратт, а Сэмюэль Л.Джексон — нового персонажа Вика, который является отцом Гарфилда.

Анимационную картину разрабатывают сценарист Дэвид Рейнолдс, номинированный на «Оскар» за ленту «В поисках Немо», и режиссер Марк Диндал — он поставил «Цыпленка Цыпу». Вместе кинематографисты создали мультфильм Disney «Похождения императора».

Созданием проекта о Гарфилде занимается компания Alcon Entertainment, а также студия Sony Pictures. Одним из исполнительных продюсеров стал художник Джим Дэвис, придумавший рыжего кота.

Впервые персонаж появился в комиксах в 1978 году. В 2004 году на экраны вышла экранизация, сочетающая в себе анимацию и живые съемки. В этом фильме, а также в сиквеле 2006 года Гарфилда озвучил Билл Мюррей.

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