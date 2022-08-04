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В Kion вышел фильм о единственной выжившей в авиакатастрофе в 1981 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:58

В Kion состоялась эксклюзивная премьера фильма «Одна» с Надеждой Калегановой, Виктором Добронравовым и Яном Цапником в главных ролях. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

В основу картины легла реальная история 19-летней советской девушки Ларисы Савицкой, которая выжила в глухой тайге после столкновения ее самолета с другим судном.

«В 1981 году молодожены Лариса и Владимир Савицкие летели рейсом из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. За полчаса до посадки из‑за несогласованности действий военных и гражданских диспетчеров экипажи двух самолетов столкнулись на высоте более пяти тысяч метров. Никто не должен был выжить, но произошло чудо, и Лариса очнулась посреди глухой тайги. Ей предстояло прожить долгие три дня в ожидании спасения», — гласит синопсис проекта.

Вместе с премьерой картины «Одна» Kion также эксклюзивно показал документальный фильм о Савицкой «8 минут до земли», в котором она сама рассказывает свою историю и вспоминает трагические события сорокалетней давности.

«Был страшный холод, потому что шел дождь, страшно было от одиночества, никого не было рядом в живых. Холод сковал и мысли, и движения. Я поняла, что меня не ищут, не слышала звуков самолетов», — вспоминает Савицкая.

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