МИД планирует выслать норвежского консула из‑за ее высказываний про русских

В МИД России вызван посол Норвегии. Ему заявлен протест из‑за высказываний норвежского консула Элисабет Эллингсен, пишет «Коммерсант».

«Заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению. После произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно», — заявили в ведомстве.

Ранее в сети появилось видео из отеля в Мурманске, где Элисабет Эллингсен говорит сотрудницам на ресепшене, что она «ненавидит русских». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент «возмутительным актом ненависти, национализма и ксенофобии», а также заявила, что министерство проработает возможные варианты реакции.

В МИД Норвегии выразили сожаление по поводу произошедшего и подчеркнули, что выраженные Эллингсен чувства «никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу». Со своей стороны норвежское внешнеполитическое ведомство пообещало принять меры.