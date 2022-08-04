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В России число жертв в ДТП с электросамокатами выросло вдвое за полгода

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:22

В России за первые шесть месяцев 2022 года вдвое выросло число погибших в ДТП с электросамокатами, моноколесами, гироскутерами, сегвеями и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает «Коммерсант».

В отчете Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России сказано, что за полгода в ДТП погибли шесть человек, еще 382 получили ранения. Число погибших выросло на 100%, раненых — на 176,8% к аналогичному периоду прошлого года.

В 78,8% случаев аварии с СИМ квалифицировались как наезд на пешеходов, в 13,5% случаев — как столкновение. Чаще всего аварии происходили на пешеходных переходах (32%), а также на выездах с прилегающих территорий и перекрестках (31%).

Большинство ДТП с СИМ зафиксировали в Москве (94), Петербурге (57), Свердловской (16), Нижегородской (18), Кемеровской (11) областях, Краснодарском крае (26) и Татарстане (10). В 78,9% случаев в происшествиях участвовали маломощные средства индивидуальной мобильности с двигателем до 0,25 кВт. В 69,1% устройства принадлежали физическим лицам, в 30,9% были арендованы.

В столичной мэрии рассказали, что кикшерингом в городе активно пользуются больше 1,5 млн человек. «Чтобы поездки были безопасными для всех участников дорожного движения, мы оборудуем в городе специальные медленные зоны. Это участки на самых оживленных улицах и в парках, где самокаты могут ехать не быстрее 5–15 км/ч», — отметили в московском Дептрансе.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в городе уже больше 130 медленных зон, и мэрия планирует увеличивать их количество.

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