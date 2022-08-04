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В аптеках закончился урологический препарат «Дриптан». Он не появится в России до весны 2023 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:44

В российских аптеках закончился урологический препарат «Дриптан» для детей с травмами и опухолями позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на производителя Abbott.

В компании перебои с поставками объяснили «обновлением производственных процессов». Abbott уточняет, что ситуация не связана с антироссийскими санкциями. Поставки должны возобновиться весной 2023 года.

Детский уролог-андролог и член консилиума Spina Bifida университетской клиники СПбГУ Анна Щедрина рассказала, что «Дриптан» — единственный разрешенный препарат в детской практике для лечения внутрипузырной гипертензии (повышенного давления в мочевом пузыре).

Препарат также необходим детям с травмами позвоночника, спинного мозга, опухолями позвоночника, органическими поражениями и функциональными нарушениями мочевого пузыря, в том числе с энурезом. По мнению Щедриной, речь может идти о десятках и даже сотнях тысяч пациентов.

По словам детского уролога-андролога, заменить «Дриптан» нечем. «Так как препараты похожего действия не разрешены или прямо запрещены инструкциями для применения у детей, их придется назначать off-label [использование лекарственных средств по показаниям, не упомянутым в утвержденной инструкции], только после госпитализации в специализированный стационар или по решению врачебной комиссии», — добавила она.

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