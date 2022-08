Рина Саваяма выпустила песню «Hold The Girl» и клип на нее

По сюжету героиня Саваямы оказывается запертой в доме посреди безлюдных полей. Она безуспешно пытается сбежать оттуда, однажды даже спрыгнув с крыши. Вырваться на свободу девушке удается только вместе с другими людьми.

В интервью для Би-би-си Саваяма призналась, что «Hold The Girl» была первым треком с альбома, который певица записала в конце 2020 года. «Я ходила на терапию, и у меня было откровение, поэтому я решила написать эту песню», — сказала она.

В тексте песни артистка рассказывает о своих взаимоотношениях с самой собой. Она обещает не оставлять себя наедине и научить саму себя тем словам, которые она некогда знала и забыла.

«Иногда меня охватывает чувство вины за обещания более юной себе, которые я нарушила. Движение дальше — может быть, я никогда этого не сделаю, потому что я оставила тебя вращаться на карусели», — поет Саваяма.

В альбом «Hold The Girl» войдут, помимо титульного трека, еще 12 песен. В их числе будут недавно вышедшие синглы «This Hell» и «Catch Me In The Air». Релиз пластинки намечен на 16 сентября.