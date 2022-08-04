В Италии арестовали имущество архитектора Ланфранко Чирилло. В 2014 году он получил гражданство РФ

В Италии арестовали имущество архитектора Ланфранко Чирилло, который в 2014 году получил гражданство России после соответстсвующего указа президента Владимира Путина. Об этом рассказала газета Il Messaggero.

Под арестом оказались активы на сумму в 141 млн евро, в том числе — дома, драгоценности, произведения искусства (в том числе полотна Пикассо, Сезанна, Кандинского) и личный вертолет. Чирилло вменяют преступления, связанные с неуплатой налогов.

По версии следствия, архитектор сфальсифицировал проживание за границей и не декларировал свои доходы с 2013 по 2019 год. Объем богатств, обнаруженных у Чирилло, по мнению правоохранителей, несоразмерен его официальному доходу.

Поводом для расследования в отношении Чирилло стал зарегистрированный в России вертолет, который не прошел необходимые таможенные процедуры. Расследование начали в итальянской провинции Брешиа.

Сам архитектор отрицает свою вину в каких‑либо преступлениях. Он утверждает, что более 20 лет прожил в России. Где в данный момент проживает Чирилло, неизвестно. По сведениям La Repubblica, он переехал в Дубай.

Чирилло действительно активно работал в России с начала 1990-х годов по середину 2010-х. Он участвовал в конкурсе на архитектурную концепцию нового парламентского центра в Москве, создавал проекты для «Лукойла», «Газпрома» и «Новатэка», участвовал в создании виллы под Геленджиком, которую в медиа приписывали президенту России (Чирилло отрицает связь дворца с Владимиром Путиным).