Warner Bros. выпустит сиквел «Джокера» в октябре 2024 года

Киностудия Warner Bros. выпустит сиквел драмы «Джокер» 4 октября 2024 года. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на данные Comscore.

Картина будет называться «Джокер: Безумие для двоих». Ее снимет режиссер Тодд Филлипс, создавший первый фильм. Хоакин Феникс вернется к роли, которая принесла ему премию «Оскар».

Съемки фильма начнутся в декабре. Сюжет продолжения пока держится в секрете. Название будущей картины отсылает к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.

Сценарий сиквела «Джокера» уже готов. Его написал Филлипс в соавторстве со Скоттом Сильвером. По информации THR, в фильме может появиться Леди Гага.

Какую роль исполнит певица, неизвестно. Предположительно она может предстать в образе Харли Квинн. Действие фильма развернется в том числе в психиатрической больнице Аркхэм. Картина, согласно сообщениям СМИ, будет мюзиклом.