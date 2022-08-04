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Warner Bros. выпустит сиквел «Джокера» в октябре 2024 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:37

Киностудия Warner Bros. выпустит сиквел драмы «Джокер» 4 октября 2024 года. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на данные Comscore.

Картина будет называться «Джокер: Безумие для двоих». Ее снимет режиссер Тодд Филлипс, создавший первый фильм. Хоакин Феникс вернется к роли, которая принесла ему премию «Оскар».

Съемки фильма начнутся в декабре. Сюжет продолжения пока держится в секрете. Название будущей картины отсылает к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.

Сценарий сиквела «Джокера» уже готов. Его написал Филлипс в соавторстве со Скоттом Сильвером. По информации THR, в фильме может появиться Леди Гага.

Какую роль исполнит певица, неизвестно. Предположительно она может предстать в образе Харли Квинн. Действие фильма развернется в том числе в психиатрической больнице Аркхэм. Картина, согласно сообщениям СМИ, будет мюзиклом.

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