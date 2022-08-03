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Новые владельцы KFC и Pizza Hut в России переименуют сети и поменяют логотипы

Виктория Шанина
Вчера в 23:02

Рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut в России готовятся к ребрендингу. Об этом говорится на сайте владельца сетей, американской компании Yum! Brands.

В сообщении отмечается, что в июне была завершена сделка по передаче прав на рестораны Pizza Hut местному руководству. Оно переименует точки и представит новые логотипы — как было с «Макдоналдсом».

Аналогичное соглашение сейчас готовится в отношении KFC. После завершения обоих процессов американская Yum! Brands окончательно покинет российский рынок.

В России было открыто 1100 точек KFC и 50 Pizza Hut. Из них компании Yum! Brands принадлежат 70 заведений, которые приостановили работу в марте. Остальные, которые находятся под управлением франчайзи, продолжили работу.

В марте Yum! Brands заявила о приостановке инвестиций в российский бизнес на фоне спецоперации. В июле стало известно, что Yum! Brands продает российские KFC и Pizza Hut местной компании.

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