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Эвелина Бледанс откроет в Москве инклюзивный театр

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:55

Российская актриса Эвелина Бледанс откроет в Москве инклюзивный театр. Об этом она рассказала в интервью для телеканала RTVI.

Бледанс поделилась, что уже некоторое время занимается проектом театра, в котором наряду с обычными артистами смогут работать люди с синдромом Дауна. Актриса намерена обратиться к мэру столицы с просьбой выделить театру здание.

По задумке Бледанс, театр будет заниматься не только постановкой инклюзивных спектаклей, но и реабилитацией людей. Для участников коллектива станут доступны занятия с логопедом, физические упражнения и арт-пространство.

«Мы без здания уже сделали три постановки, мы с ними ездим в детские дома, в реабилитационные центры, в больницы. Мы бесплатно показываем сказку, дарим книжки, подписываем эти книжки, и на каждой сцене с нами выходят ребята с синдромом, и для них это очень большой плюс в их развитии», — сказала Бледанс.

Актриса отметила, что театр имеет для нее в данный момент первостепенную важность. Однако масштаб проекта будет зависеть от того, в каком помещении он в итоге сможет расположиться.

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