Крупный пожар на складе Ozon, треклист нового сборника Эминема и другие новости дня

В Подмосковье произошел крупный пожар на складе Ozon — площадь возгорания составила 35 тыс. квадратных метров при общей площади склада в 40 тыс. Из здания эвакуировали 1000 человек, по некоторым данным, шестеро пострадали. Ущерб составил более 10 млрд рублей.

Ректор «Шанинки» Сергей Зуев полностью признал вину по делу о мошенничестве и возместил ущерб. Профессора перевели под домашний арест до 11 октября 2022 года.

«Профсоюз журналистов и работников СМИ» оштрафовали на 500 тыс. рублей за дискредитацию Российской армии. Организацию признали виновной в публикации материалов с «недостоверными сведениями о ходе специальной военной операции» на Украине.

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, заменили домашний арест на подписку о невыезде, сообщил источник ТАСС. При этом в Тверском суде заявили, что 5 августа пройдет заседание о продлении ему домашнего ареста еще на три месяца.

Суд обязал основателя «Мужского государства» (признано экстремистским и запрещено в РФ) Владислава Позднякова возместить ущерб «Тануки» за травлю и атаку на рестораны сети. Он должен выплатить компенсацию в размере 158 тыс. рублей.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную военную мобилизацию. Решение принято на фоне обострения обстановки в регионе — Минобороны РФ ранее заявило, что за сутки Азербайджан трижды нарушил режим прекращения огня в непризнанной республике.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и ее делегация покинули Тайвань. В МИД Китая заявили, что решительные меры в ответ на визит спикера еще впереди.

Россиянам и белорусам вновь разрешат сдавать экзамены TOEFL, но в удаленном формате, а не в экзаменационных центрах. Желающие сдать тест лично смогут сделать это в других странах и регионах.

Эминем опубликовал официальный треклист грядущего сборника хитов «Curtain Call 2». В него войдут фиты с Рианной и другими артистами, в частности, «Crack a Bottle» с 50 Cent и Dr. Dre , а также синглы «Love the Way You Lie» и «The Monster».

В сериале «Доктор Кто» главным героем впервые станет доктор-гей. Его сыграет Шути Гатва, наиболее известный по роли Эрика в «Половом воспитании».

Дрейк выпустил клип на песню «Sticky» с альбома «Honestly, Nevermind», вышедшего в июне. Режиссером выступил Тео Скудра — документалист музыканта.

Элизабет Мосс сыграет главную роль в триллере «Вуаль» от Hulu. Сценарий сериала разработает автор «Острых козырьков» Стивен Найт.

Киностудия Warner Bros. не будет выпускать фильм «Бэтгерл», несмотря на то что съемки уже завершились. По словам инсайдеров Variety, в последний момент компания решила, что комиксам DC лучше выходить на экраны в виде крупнобюджетных постановок.