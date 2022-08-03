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Фильм Оливера Стоуна о группе The Doors выйдет на экраны в России 25 августа

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:59

Российская премьера биографического фильма об американской рок-группе The Doors, снятого режиссером Оливером Стоуном («Взвод», «Александр»), состоится 25 августа. Об этом сообщил ТАСС.

Прокатом картины в стране займется компания «Про:взгляд». Зрителям покажут отреставрированную версию байопика в формате 4К. Она выйдет с использованием технологии объемного звука Dolby Atmos.

Впервые отреставрированный таким образом фильм представили на Каннском кинофестивале в 2019 году. Обновленная версия позволяет зрителям погрузиться в атмосферу 1960-х годов и почувствовать энергию времени.

«Я хотел, чтобы во время просмотра этого фильма эффект присутствия был такой же сильный, как на концертах The Doors в шестидесятых. Кроме того, я вырезал трехминутную сцену, которая, по моему мнению, была лишней, и это позволило сделать концовку более мощной», — рассказал Стоун.

Фильм «Дорз» был выпущен в 1991 году. Он рассказал о фронтмене The Doors Джиме Моррисоне, его детстве, переезде в Калифорнию, создании группы и любовных отношениях. В картине снялись Вэл Килмер, Мег Райан и Кайл МакЛоклен.

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