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«Профсоюз журналистов» оштрафовали на полмиллиона рублей за дискредитацию армии 18:08
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«Профсоюз журналистов» оштрафовали на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:08

Таганский суд Москвы оштрафовал «Профсоюз журналистов и работников СМИ» на 500 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщил ТАСС.

Организация была привлечена по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП за размещение на сайте публикации, «содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции» на Украине. К какому именно материалу возникли претензии, неизвестно.

Ранее Мосгорсуд приостановил деятельность профсоюза в связи с возбуждением административного дела. Прокуратура столицы просила ликвидировать организацию.

«Профсоюз журналистов и работников СМИ» был создан в марте 2016 года. В организацию входят более 600 журналистов из 40 регионов страны. Профсоюз включен в Международную и Европейскую федерации журналистов.

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