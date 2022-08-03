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Huawei остановила работу своего интернет-магазина Vmall в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:00

Huawei закрыла свой интернет-магазин Vmall в России. Об этом сообщает ТАСС.

На сайте компании подчеркивается, что заказы, оформленные ранее, будут доставлены покупателям без изменений.

«С 1 августа 2022 года, в 10.00 по московскому времени, компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall», — сказано в сообщении компании.

В нем также отмечается, что на товары, купленные ранее в интернет-магазине, продолжит распространяться гарантийное обслуживание.

Корреспондент ТАСС подчеркивает, что технику Huawei до сих пор можно заказать на другом официальном сайте компании My Huawei. По его словам, большинство продукции находится в наличии, оплатить ее можно по онлайн-предоплате банковской картой.

8 июня РИА «Новости» со ссылкой на источник писало, что Huawei начала закрывать свои магазины в России из‑за дефицита продукции. Первый магазин, находящийся в московском торговом центре «Ривьера», прекратил работу еще 28 февраля. После закрылись еще три торговые точки — в Ростове-на-Дону, Новокузнецке и Уфе.

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