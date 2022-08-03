5 августа «Москвариуму» на ВДНХ исполняется 7 лет. Это событие один из крупнейших океанариумов Европы отметит большой подводной вечеринкой.

В этот день пройдет концерт воссоединившейся группы «Банд’Эрос». Музыканты исполнят свои главные хиты, включая песни «„Коламбия Пикчерз“ не представляет», «Про красивую жизнь» и «Манхэттен».

После — состоится афтепати в пространстве «Море музыки». До самого рассвета планируются танцы под диджей-сеты D’Maselle и DJ Andys в рамках фестиваля Corallchella.

По ночам с 5 по 7 августа можно будет посмотреть на обитателей океанариума. В нем живут тысячи рыб, байкальские нерпы, азиатские бескоготные выдры, черепахи, кайманы, осьминоги и акулы. Главным событием Corallchella станет «вывод в свет» новых жителей «Москвариума» — пары гигантских барракуд, которые поселятся в Главном морском аквариуме.

Днем в океанариуме будут проходить масштабные флешмобы, специальные мастер-классы и другие активности как для взрослых, так и для детей. Самых юных гостей ждут подарки.

Вход на концерт осуществляется по билетам. На вечеринку можно будет попасть бесплатно.