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«ДДТ» выпустила клип «Не с вами» — о протестном молодом поколении и его конфликте с отцами

Семён Гудошников
Сегодня в 17:05

На ютьюб-канале «ДДТ» появился клип «Не с вами». Это настоящая 10-минутная картина о молодом поколении россиян и его конфликте с отцами.

Открывается видео монологом взрослого мужчины, который возмущается, что молодежь безответственно относится к своей жизни — пробует разное (образование, партнеров, продукты), а определяться не спешит. «У них все одним днем, а у нас как было: взял, выбрал — так терпи, нравится, не нравится — терпи», — говорит он.

Позицию молодежи представляют следующие кадры — прогулки с бутылкой по центру Петербурга, участие в протестах, побеги от силовиков, ночные вечеринки, поцелуи. Один из героев в конце пишет письмо другу из армии (мобильной связи нет «сам знаешь почему»): «Осталось дотерпеть и вернуться домой».

В клипе снялись Павел Литов, Томер Гольдштейн, Ангелина Мага, Олег Алмазов и Николай Горшков. Режиссером выступила Ксения Шутка.

После начала российской спецоперации на Украине лидер «ДДТ» Юрий Шевчук несколько раз осудил военные действия со сцены. Концерты группы стали отменяться по всей России, на Шевчука завели административное дело о дискредитации армии. «Фонтанка» писала, что коллектив внесли в негласный список музыкантов, чьи выступления в России сочли нежелательными.

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