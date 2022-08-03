На ютьюб-канале «ДДТ» появился клип «Не с вами». Это настоящая 10-минутная картина о молодом поколении россиян и его конфликте с отцами.

Открывается видео монологом взрослого мужчины, который возмущается, что молодежь безответственно относится к своей жизни — пробует разное (образование, партнеров, продукты), а определяться не спешит. «У них все одним днем, а у нас как было: взял, выбрал — так терпи, нравится, не нравится — терпи», — говорит он.

Позицию молодежи представляют следующие кадры — прогулки с бутылкой по центру Петербурга, участие в протестах, побеги от силовиков, ночные вечеринки, поцелуи. Один из героев в конце пишет письмо другу из армии (мобильной связи нет «сам знаешь почему»): «Осталось дотерпеть и вернуться домой».