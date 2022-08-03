Эминем опубликовал треклист альбома «Curtain Call 2». В нем песни с Бейонсе, Dr. Dre и 50 Cent

Эминем опубликовал в своих соцсетях официальный треклист грядущего сборника хитов «Curtain Call 2», в который войдут песни с 2005 года выпуска.
Всего на пластинке будет представлено 34 трека, включая «Love the Way You Lie» и «The Monster» с Рианной, «Crack a Bottle» с 50 Cent и Dr. Dre, а также более поздние релизы, такие как «Godzilla» с покойным Juice WRLD.
© Из соцсетей Эминема
На пластинке также появится неизданный совместный трек Эминема с 50 Cent под названием «Is This Love (09)». Его, предположительно, спродюсировал Dr. Dre.
«Curtain Call 2» — это второй проект рэпера, посвященный величайшим хитам. Первая одноименная пластинка провела целое десятилетие в чарте Billboard 200.
Релиз альбома-сборника состоится 5 августа.