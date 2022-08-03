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Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, включая эмбарго на поставки золота

Виктория Шанина
Сегодня в 16:12

Швейцария приняла седьмой пакет санкций Евросоюза против России на фоне спецоперации. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны в соответствующем постановлении.

В числе новых антироссийских санкций Швейцарии — запрет на поставки золота и изделий из золота из России. Также страна расширила список лиц (добавлены 54 человек) и организаций (добавлены 9 компаний), на которые распространяются ограничения — теперь он полностью соответствует санкционному перечню ЕС.

«Швейцария привержена преодолению глобального продовольственного и энергетического кризиса. Федеральный совет отмечает, что ни одна из мер против России не направлена против торговли сельскохозяйственной или продовольственной продукцией между третьими странами и Россией», — отмечается в сообщении Федерального совета.

Меры вступают в силу 3 августа в 19.00 по московскому времени.

Всего число санкций в отношении России на данный момент превышает отметку в 11,5 тыс. ограничений. Большую часть из них ввели США (2196), Канада (1614), Швейцария (1548), Великобритания (1516) и Евросоюз (1351).

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