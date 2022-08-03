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BTS выпустят кулинарную книгу c личными рецептами

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:00

Участники южнокорейской кей-поп-группы BTS выпустят кулинарную книгу. Об этом сообщает NME.

В книге «BTS Recipe Book: Book of Tasty Stories» («Книга рецептов BTS: Книга вкусных историй») будут собраны рецепты, по которым готовят сами участники группы.

В нее также войдут подробные истории артистов, связанные с тем или иным блюдом, и QR-коды, которые позволят читателям получить доступ к видеогидам от BTS.

«Мы надеемся, что вы будете наслаждаться каждым моментом, представляя разговоры и чувства BTS, когда они готовили эти блюда», — сказано в описании книги на сайте Weverse.

«BTS Recipe Book» будет опубликована в двух вариантах: японское и корейское издание с переводом на английский. Точная дата выхода книги пока еще неизвестна, в настоящее время она доступна для предзаказа в магазине Weverse.

14 июня BTS объявили о перерыве в совместном творчестве. Музыканты решили сосредоточиться на сольных проектах.

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