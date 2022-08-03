Жизнь рэп-звезды в новом клипе Дрейка «Sticky»

На кадрах, снятых Скудрой, Дрейк появляется на концерте, на вечеринке на яхте, оказывается за застольем во дворце и за рулем внедорожного «майбаха», созданного покойным Вирджилом Абло.

Дрейк залил «Honestly, Nevermind» на стриминги 17 июня — неожиданно, без предварительного анонса. На релизе много танцевальной, клубной электроники и хауса, а также один фит — «Jimmy Cooks» с 21 Savage.

Всего за девять месяцев до этого вышел предыдущий полноформатник Дрейка «Certified Lover Boy». Альбом стал единственным, получившим статус дважды платинового в прошлом году, и принес музыканту номинацию на «Грэмми». Дрейк отказался от участия в конкурсе Академии звукозаписи, но победил на Billboard Music Awards в номинации «Лучший рэп-альбом».