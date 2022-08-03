«Курара» и Obladaet: площадка Summer Stage объявила концертную программу на август

Летняя площадка для живых выступлений Summer Stage объявила концертную программу на август. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

5 августа с концертом выступит гуру традиционного хип-хопа и мелодичного транса Loc-Dog, а на следующий день на площадке прозвучит согревающий инди-рок от «АлоэВера».

В августе на Summer Stage также выступят «Сурганова и оркестр», Lida, «Психея», «Курара» и «Пионерлагерь пыльная радуга», Wildways, масло черного тмина, «Лед 9», Obladaet, Lil Krystalll и другие.

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