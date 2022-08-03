ТАСС: ректора РАНХиГС Мау отпустили из‑под домашнего ареста под подписку о невыезде

Следователь МВД заменил ректору РАНХиГС Владимиру Мау, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, домашний арест на подписку о невыезде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства не уточнил деталей. Адвокат ректора Алексей Дудник не смог подтвердить или опровергнуть эти сведения.

В пресс-службе Тверского суда Москвы отметили, что следователь попросил продлить срок домашнего ареста Мау до 7 ноября. Заседание запланировано на 5 августа.

Владмира Мау задержали и отправили под домашний арест 30 июня. В МВД заявили, что Мау обвиняют по уголовному делу о хищении, заведенному ранее на бывшего замминистра просвещения Марину Ракову. По версии следствия, фигуранты в 2019 году похитили 50 млн руб. при исполнении двух контрактов в рамках госпрограммы «Образование».

5 июля источник РИА «Новости» сказал, что ректора РАНХиГС обвинили по двум эпизодам фиктивного трудоустройства в вуз 13 сотрудников Минпросвещения. Ущерб, по данным источника, составил более 20 млн рублей. Собеседник агентства заявил, что по делу Раковой Мау только планируют привлечь в качестве обвиняемого. Предполагается, что он связан с хищением около 20 млн рублей, выделенных на проект «Образование».