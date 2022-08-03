Возвращение домой в трейлере финального сезона «Атланты»

В новом сезоне Эрнест, Альфред, Дариус и Ван возвращаются в свой родной город Атланту. Главные герои задаются вопросом: изменилось ли это место или это изменились они.

Четвертый сезон снимался одновременно с третьим, релиз которого состоялся 24 марта. В нем почти все события происходят в Европе, где Эрн, его двоюродный брат Альфред, Дариус и Ван колесят в ходе успешного турне и пытаются приспособиться к новой реальности и обретенному успеху, к которому они так стремились.

К своим ролям в сериале вернулись Дональд Гловер, Брайан Тайри Генри, Зази Битц и Лакит Стэнфилд.

Релиз проекта состоится 15 сентября на телеканале FX, а на следующий день на стриминге Hulu.